Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis “Great Sea Interconnector” (GSI) olarak adlandırılan, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısının yeni planlamalar temelinde normal bir şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Tasos Hacıvasiliu ise açıklamasında, Meridiam şirketler grubunun projeye dahil olmasıyla, Fransızların varlığı dolayısıyla projenin güvenli olduğunu ifade etti.

Marinakis, kablonun yapılan planlama ve Fransız şirketin katkısı temelinde ilerleyeceğini dile getirdi.

Projenin tamamlanıp tamamlanmayacağı sorusu üzerine ise Marinakis “Tabi ki. Proje yapılan planlama temelinde ilerleyecek” yanıtını verdi.

Türkiye’nin yeni bir tahrikte bulunması durumunda, gerekmesi halinde Yunanistan’ın buna sahada da karşılık vermeye hazır olduğunu dile getiren Marinakis, Yunanistan’ın talimat kabul etmeyen güçlü bir devletin vermesi gereken her yanıtı vereceğini kaydetti.

Marinakis Yunanistan’ın uluslararası hukukun ihlal edilmesine herhangi bir şekilde tahammül etmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.

Türkiye tarafından deniz parkları ilan edilmesine ilişkin bir soruya karşılık ise Marinakis, bunun içe yönelik bir hareket olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Marinakis Yunanistan’ın hareketlerinin uluslararası hukuka dayandığını ve elle tutulur bir etkiye sahip olduğunu da öne sürdü.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa’nın Avrupa’nın ilgi alanına giren bu projenin ilerlemesi için açıkça belirtilmiş bir iradeye sahip olduğunu da söyleyen Marinakis, projenin ilerlemesi için öngörülen ve uygun olan her şeyi yapacaklarını ifade etti.

"İZİN ALMAMIZA GEREK YOK"

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Tasos Hacıvasiliu, “Skai” televizyonuna verdiği demeçte Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail elektrik bağlantısının yapılan planlama temelinde ilerlediğini ve Fransızların projedeki varlığının projenin güvenli olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

Vasiliu Yunanistan’ın hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmadığı gibi, ulusal menfaati ve egemenlik haklarıyla ilgili meselelerde taviz vermediğini de söyledi.

Elektrik bağlantısı kablosu gibi barışçıl altyapı projelerinde izin alınmasına gerek olmadığını da savunan Vasiliu, bunun Rum Yönetimi’nin enerji konusundaki izolasyonuna son verecek ve enerji açısından Avrupa’yı Orta doğuyla bağlayacak bir Avrupa projesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin ilan ettiği deniz parkları konusunda ise Vasiliu bunları “uydurma” olarak nitelendirerek, uluslararası hukuka göre ulusal bir deniz parkının uluslararası sularla değil, kıyı bölgesiyle alakalı olduğunu savundu.