Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde ve özellikle de şehir içinde trafik sıkışıklığının en büyük nedeninin yanlış parklar olduğunu dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini aktardılar.

Fotoğrafta görülen araçların Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ara sokaklarda park etmiş araç sürücülerinin araçları olduğunu söyleyen vatandaşımız “Gördüğünüz gibi bu araçlar nedeniyle oradan geçmek mümkün değil. Ancak sürücülere sorsanız kendileri tam usullüne göre park ettiler. Fakat park ettikleri yerde yolun iki tarafında da çift sarı çizgi olduğunu görmüyorlar herhalde. Ya da çift sarı çizginin park yapılmaz anlamına geldiğini bilmiyorlar” diyerek sitem etti.

Bu gibi araç sürücüleri nedeniyle trafiğin allak bullak olduğunu ve yaşanan sıkışıklıkların kaosa neden olduğunu ifade eden vatandaşımız herkesin araç kullanırken kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.