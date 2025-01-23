Alkollü araç kullandığı tespit edilerek ceza yazılan ancak ödemesi gereken sabit para cezası olan 40 bin 136 TL parayı ödemediği için mahkemeye çıkarılarak, ehliyeti iptal edilen Cafer Doğan, önceki akşam alkollü araç kullanarak, kaza yaptı.

Tutuklanan zanlı “Dikkatsiz, sürüş ehliyetsiz, Mal Sahibinden izinsiz ve Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” suçlarından sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yüzde 230 Mlg alkollü içki tesiri altında (yasal limitin beş katı) yönetimindeki FS 303 plakalı salon araç ile seyreden zanlının, Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde önünde aynı istikamete seyreden ve tarafına kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Tolun Karanfiller yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, kazada yaralanan olmazken, SP 535 plakalı araçta 35 bin TL, FS 303 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan tahkikatta zanlının 16 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa’da yüzde 156 Mlg alkoll tesiri altında (yasal limitin üç katı) araç kullandığı tespit edilerek, sabit para cezası ile 100 ceza puanı kesilerek rapor edildiğini, zanlının konu cezayı 3 gün yasal süre zarfında ödemediğinden beşinci gün olan 21 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak davasının neticeleninceye değin sürüş ehliyetinin Mahkeme tarafından iptal edildiğini, ancak aynı günün akşamı zanlının ehliyetinin iptal edilmesine rağmen ve yine limit üstü olan yüzde 230 mlg alkollü içki tesiri altında araç kullandığı sırada bu kazayı yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının kaza yaptığı aracın iş yerine ait olduğunu, iş verenin zanlının aracı mesai sonrası aldığından haberi ve izni olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının TC uyruklu olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 300 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.