Gaziköy’de, Havalimanı’nın pist inşaatında meydana gelen zemin çökmesi sırasında 43 yaşındaki emekçi İlker Yener devrilen kamyonun altında kaldı.
Dün saat 14.00 sıralarında Havalimanı pist inşaatı içinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki emekçi İlker Yener yaralandı.
Dolgu işlerinin yapıldığı alanda Yener, kullandığı kamyon içindeki toprağı döktüğü sırada, toprak zemin çöktü ve kamyon devrildi.
Yener devrilen kamyondan itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.