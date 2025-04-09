Fly Me Havayolları’nın Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava taksi helikopter seferlerinin ilki bugün yapıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı taşıyan ve Antalya-Gazipaşa-Ercan Havalimanı arasında ilk seferini yapan helikopter, saat 16.00 civarında alana iniş yaptı ve su takıyla karşılandı.

Ataoğlu ve Arıklı, helikopter ile Ercan Havalimanı'na iniş yapmalarının ardından Fly Me Havayolları Şirket Yöneticisi Gökay Daşdelen ile bir araya gelerek, basına açıklamalarda bulundu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, helikopterin iniş yaptığı alandaki konuşmasında, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, VIP hizmeti verecek olan helikopterlerin uçuşa başladığını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü daha oluştuğunu kaydeden Ataoğlu, artık birçok bölgeden VIP hizmeti alınabileceğini söyledi.

Ataoğlu, Girne’de belirlenecek olan bir alana ve Bafra turizm bölgesinde kurulacak bir alana iniş yapılabileceğini, bütün çalışmaların sadece Ercan’a iniş yapacak şekilde olmadığını ifade etti. Bu hizmetin amacının, Girne ya da Bafra’ya gelecek olan misafirlerin, direkt o bölgelerde gümrük veya polis hizmetlerini de aldıktan sonra daha hızlı bir şekilde otellerine gitmesi olduğunu söyleyen Ataoğlu, yapılacak çalışma ve alınacak yasal izinler sonrasında Ercan'dan Bafra'ya veya Ercan'dan Girne’ye ulaşım sağlanabileceğini belirtti.

Ataoğlu konuşmasını, şirket yöneticilerine teşekkür ederek sonlandırdı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımı biraz daha çeşitlendirmek ve kolaylaştırmak için helikopter taksi hizmetlerinin, bu amaçta çalışacak beş uçakla bugün başladığını belirtti.

Türkiye'de dört destinasyona uçan, şimdi de Ercan ile Alanya arasında başlayan seferler için şirket yöneticilerine teşekkür eden Arıklı, daha sonra Adana veya Mersin gibi istenen farklı noktalara, çok rahat gidilebileceğini söyledi.

Arıklı, KKTC’ye yapılacak seferlerin Ercan Havalimanı ile sınırlı kalmayacağını ve Bafra ile Girne'ye de sefer düzenleneceğini kaydetti.

- Daşdelen

Fly Me Havayolları Şirket Yöneticisi Gökay Daşdelen ise, bu uçuşun ilk sivil ticari sefer olmasının ve Gazipaşa, Alanya, Belek, Kemer ve Bodrum destinasyonlarında sundukları hem helikopter taksi hizmeti, hem de saatlik seyir seferlerine, KKTC seferlerini de dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.