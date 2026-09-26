Polis Genel Müdürlüğü, araçta yangın çıkması halinde, aracın hemen güvenli bir yere çekilmesi ve motoru durdurulması gerektiğini belirtti.

PGM’den yapılan “Araç yangınında ne yapmalıyız?” başlıklı açıklamada, İtfaiye Haftası kapsamında, araç yangını sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bazı tavsiyelerde bulundu.

Yangın sırasında tüm yolcuların araçtan çıkarılması ve güvenli bir mesafeye uzaklaşılması gerektiği belirtilen açıklamada, yangın küçükse ve güvenliyse, yangın söndürme cihazı ile alevlerin merkezine müdahale edilebileceği kaydedildi.

Kaputun tamamen açılmaması; motor bölümündeki yangında kaputu hafifçe aralayarak yangın söndürme cihazının kullanılması tavsiye edilen açıklamada, yangın büyüyorsa veya müdahale etmek güvenli değilse uzaklaşılması ve 199 İtfaiye İhbar Hattı’ndan itfaiyeye haber verilmesi gerektiği vurgulandı.



