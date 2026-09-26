Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Yönetim Kurulu dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği temaslar ve derneğe üyelikler yanında paydaşlarla yapılması planlanan görüşmeler için görev dağılımı ve mevcut bilanço konusu ele alındı.

Yücel Atakara başkanlığındaki toplantıya, Halil Orun, Cemal Biren, Hüseyin Paşa, Fuat Namsoy, İlker Edip’in yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de katıldı.