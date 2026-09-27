Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Loydu tarafından denetlenen, teknik kontrolleri tamamlanan "Şampiyon Melekler" gemisine sefer izni verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin geçen hafta içinde dört gün süreyle Türk Loydu tarafından kapsamlı bir teknik denetime tabi tutulduğu belirtildi. Denetimlerde sefere çıkmasına herhangi bir engel bulunmayan gemiye, 12 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak “Class Sertifikası” verildiği kaydedildi.

- Tedarik zincirindeki aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor

Kararın gerekçesine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada; Mersin Limanı’nda bekleyen yüzlerce tır nedeniyle tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilerek, daha fazla gecikme yaşanmaması ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanması adına geminin seferine müsaade edildiği vurgulandı.

Bakanlık, deniz taşımacılığının güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli teknik ve idari süreçlerin titizlikle takip edilmeye devam edeceğini