Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı ambargoların gençleri, sporcuları, sanatçıları ve akademisyenleri uluslararası etkinliklerden dışladığını belirterek, bu baskıların üstesinden gelmek için TDT üyesi kardeş devletlerin göstereceği dayanışmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Konuşmasına, Hazar Denizi'ndeki tatbikatta şehit olan Kazakistan askerleri için başsağlığı dileyerek başlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kazak kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum.” dedi.

“TDT kuruluşları ile aktif biçimde bütünleşmeye devam ediyoruz”

KKTC’nin, Kasım 2022’de Semerkant Zirvesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmasından bu yana Türk dünyasındaki yerini aldığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“TÜRKPA, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, TÜRKSOY, Türk-Ay, Aksakallar Konseyi ve Türk Akademisi başta olmak üzere TDT iş birliği kuruluşları ile aktif biçimde bütünleşmeye devam ediyoruz. TDT’nin daimî istişare organı olan Aksakallar Konseyi toplantılarına düzenli ve istikrarlı bir şekilde katılım sağlıyoruz. Mayıs 2025’te ülkemiz, tüm üye devletlerin katılımıyla TDT Aksakallar Konseyi’nin 17. Toplantısı’na ev sahipliği yapmıştır.

Bunun yanı sıra, TDT’nin Akademik İşbirliği Platformu olan Türk Üniversiteler Birliği’nin 15 Ekim 2025 tarihinde Özbekistan’ın Taşkent kentinde gerçekleştirilen 8. Genel Kurul Toplantısı’nda, KKTC’deki yedi üniversitenin üyelik başvuruları kabul edilmiştir. Bu yıl başvuruda bulunan dört ilave üniversitemizin üyelik süreçlerinin de zamanı geldiğinde tamamlanması beklenmektedir. Bu doğrultudaki desteğiniz, büyük memnuniyetle karşılanacaktır. Ayrıca, Kasım 2025’te Türk Akademisi’ne gözlemci üye olmamızdan bu yana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akademi’nin faaliyetlerine düzenli olarak katılım sağlamaktadır, Ekim 2026’da Lefkoşa’da ‘Türk Dünyası Ekonomileri Raporu 2025’ başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır.”

“KKTC’nin Teşkilat bünyesindeki görünürlüğünün artırılması Türk dünyasını da güçlendirecektir”

KKTC’nin, Teşkilatın tüm alanlarına aktif şekilde katkı sağlama kararlılığında olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “TDT çatısı altında KKTC’nin görünürlüğünün artırılması, yalnızca Teşkilatımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk dünyası genelinde daha güçlü bağların kurulmasına da katkı sağlayacaktır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargolara ve Türkiye’nin sarsılmaz desteği ile izolasyonların ağır etkisinin üstesinden gelme çabalarına işaret ederek, bu anlamda TDP üyesi devletlerin dayanışmasının hayati önemde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum kesimini destekleyen taraflı politikaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı ambargolar ve haksız izolasyon nedeniyle gençlerimiz, sporcularımız, sanatçılarımız ve akademisyenlerimiz uluslararası etkinliklerden dışlanmaktadır.

Bu nedenle, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ilerletme yönündeki çabalarımız açısından TDT üyesi devletlerin dayanışması hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kardeş Türk devletlerinden KKTC’nin Teşkilat içerisindeki rolünün güçlendirilmesine yardımcı olmalarını ve uluslararası alandaki haklı yerimizi desteklemelerini bekliyoruz. Ekonomik ve ticari iş birliğinden ortak kültürel, eğitim ve turizm girişimlerine kadar her alanda katkı sunmaya hazırız.”

“Çözüm, egemen iki ayrı devlet”

Kıbrıs Türk tarafının 2021 yılında, güncelliğini yitirmiş ve defalarca başarısız olmuş “federasyon” modeline ilişkin mutabakatını resmen geri çektiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle devam etti.

“O tarihten bu yana, iki mevcut devlet arasında, her iki tarafın asli egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün resmen kabul edilmesi temelinde, adadaki mevcut iki bağımsız devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişkinin tesis edilmesi amacıyla müzakereler için yeni bir zemin oluşturulmasını savunuyoruz.

Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde inşa edilecek bir çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz. Zira adada farklı milliyetlere, dillere ve dinlere sahip iki halk bulunmakta ve her biri kendi toprakları üzerinde egemenlik kullanmaktadır.

Bu nedenle, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını tanımasının ve yaşadığımız insanlık dışı ayrımcılığın sona ermesinin artık zamanı gelmiştir.”

Ankara zirvesi hazırlığı ve Lefkoşa’ya davet

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye her alanda sarsılmaz desteğine vurgu yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 30 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi’ne katılım için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

TDT Genel Sekreteri ve üye ülke bakanlarını KKTC’ye davet eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Türk Devletleri Teşkilatı tarafından KKTC’de düzenlenecek bir etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük onur duyacağız.” dedi.