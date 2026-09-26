Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarete, Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara'nın yanı sıra Halil Orun, Cemal Biren, Hüseyin Paşa, Fuat Namsoy, İlker Edip ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş katıldı.

Derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verilen görüşmede belediyeler arasındaki iş birliği yanında deneyim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, “Cyprus Forum 2026” organizasyonunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurumsal varlığını ve unvanını göz ardı eden tutum değerlendirildi. Dernek heyeti, yerel yönetimlerin meşruiyetini hedef alan bu yaklaşımı kınayarak; kurumsal saygınlık ve eşitlik ilkelerinden taviz vermeyerek foruma katılmama kararı alan Mehmet Harmancı’ya deste belirtti.