Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ataoğlu mesajında, turizmin yalnızca ekonomik kalkınmanın değil; ülkeler ve toplumlar arasında dostluk, kültürel etkileşim ve karşılıklı anlayışın güçlenmesinin de en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gastronomisi, temiz denizleri ve farklı turizm potansiyelleriyle önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Ataoğlu, ülke turizminin sürdürülebilir, çeşitlendirilmiş ve dört mevsime yayılan bir yapıya kavuşturulması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Turizmin gelişmesinde başta sektör temsilcileri olmak üzere turizm çalışanlarının, rehberlerin, yatırımcıların, esnafın ve tüm paydaşların büyük emeği bulunduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Turizm, hep birlikte ortaya koyduğumuz ortak bir değerdir. Ülkemizin turizmde elde ettiği her başarı, sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak başarısıdır.” dedi.

Ataoğlu, KKTC’nin turizm potansiyelini uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmak, yeni pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarları geliştirmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ve iş birliklerinin de bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ataoğlu, “27 Eylül Dünya Turizm Günü’nün, ülkemizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmamıza vesile olmasını dilerken, ülke turizmine emek veren tüm sektör çalışanlarının ve paydaşlarının Dünya Turizm Günü’nü kutluyor, turizm sektörümüzün daha güçlü, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğe ulaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.