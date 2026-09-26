Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, etkinlikte önemli bir gerçekle yüz yüze geldiklerini belirterek, Gazimağusa’nın kalbindeki eşsiz ekosistemin betonlaşma tehdidi altında olduğunu, bunun da su döngüsü ve barınan yüzlerce canlı türü için büyük bir tehlike arz ettiğini ifade etti.

Şentuğ,” Unutmayalım ki sulak alanlar Mağusa’nın hem nefesi hem de ekolojik turizm potansiyelinin en büyük teminatıdır. Bize umut veren gerçek: Geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan pırıl pırıl gençlerimiz. Temizlik etkinliğimize katılarak doğaya sahip çıkan, emek veren tüm gençlerimiz, bu topraklarda çevre bilincinin kök saldığının en büyük kanıtıdır.” dedi.

Şentuğ, Gülseren Sulak Alanı’nın; sadece kuşların göç yolu değil, Mağusa'nın doğayla buluşma noktası, kentin kimliği olduğuna dikkat çekti.

Şentuğ, “Geleceğimiz olan gençlerin umudunu, inşaat demirlerinin gölgesinde bırakmayalım. Yetkilileri bu hassas ekosistemi korumaya ve kalıcı önlemler almaya davet ediyoruz.”ifadelerini kullandı.