Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Şükrü Arusan Çiftler Karışık Hyong Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Bayanlar Sonuçları

1. Katagori : 1. Cansu Keskin 2. Zeynep Kürekçi

2. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Rojbin Özer

3. Katagori : 1. Havin Yılmaz 2. Daria Shymushevska

4. Katagori : 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen

5. Katagori : 1. Rabia Tarım 2. Duru Cemre Kılıvan

6. Katagori : 1. Gülenay Çağlar 2. Müesser Serdar

7. Katagori : 1. Arosha Anari 2. Melis Mina Kızıltaş

8. Katagori : 1. Ela Yağızsoy 2. Tuana Atmacaoğlu

Erkekler Sonuçları

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Arda Yavuzeş

2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Çetin Karahan

3. Katagori : 1. Ali Kencebay 2. Haydar Görgülü

4. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Nesim Can Tosun