KKTC Atletizm Federasyonu, 4-5 Haziran tarihlerinde düzenlediği Kıbrıs Ferdi Atletizm Şampiyonası’nın ardından ikinci şampiyonayı 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek.

2. Kıbrıs Ferdi Atletizm Şampiyonası, Atatürk Stadı’nda her iki tarihte saat 18.00’de başlayacak. Ferdi yapılacak kayıtlar 11 Haziran Çarşamba saat 14.00’te tamamlanacak ve yarış günü kayıt alınmayacak.

Atletler 2025 yılı lisansları veya 2024-25 okul lisansları ile yarışmalara katılabilecekler ve en fazla üç branşta yarışabilecekler. Kayıt yaptırmak isteyen sporcular federasyonun Facebook sayfasındaki linkten başvuru yapabilecekler.

Kayıt yapan ancak yarış günü yarışmalara katılamayacak olan atletlerin, yarışlar başlamadan önce, 12 Haziran saat 16.00’ya kadar federasyona bilgi vermeleri gerektiği duyurulurken, bilgi vermeyen sporcuların bir sonraki yarışlara katılımının mümkün olmayacağı belirtildi.