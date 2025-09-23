AKSA SÜPER LİG 1. HAFTANIN PANORAMASI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Sezonu Aksa Süper Ligin ilk haftası tamamlandı.

Perşembe akşamı başlayan ve pazartesi akşamı oynanan Yenicami – Gönyeli maçıyla tamamlanan 1. Hafta sürpriz sonuçlarıyla adeta gol yağmuruna sahne oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan birçok takımın puan veya puanlar kaybettiği ilk haftada futbolseverler adeta gole doydu.

Sezonun açılış maçında şampiyonluk iddiası olan Doğan Türk Birliği rakibi Çetinkaya’yı uzatma anlarında bulduğu golle 5 -4 yenmeyi başarırken, son 5 sezonun şampiyonu ve Süper Kupa sahibi Mağusa Türk Gücü konuk olduğu süper ligin yeni ekibi Mormenekşe’ye 3 – 2 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan China Bazaar Gençlik Gücü ise yeniden süper lige dönen K.Kaymaklı ile 2 – 2 berabere kalarak camiada hayal kırıklığı yarattı. Hedefi zirve olan takımlardan Cihangir ise konuk ettiği Yeşilova ile gol düellosu şeklinde geçen maçı son dakika golüyle 5 – 4 kaybederek sezona mağlubiyetle başladı.

Haftanın sürpriz sonuçlarından biri ise sezonu geç açan Lefke takımından geldi. Konuk ettiği Mesarya’yı geriye düştüğü maçta 2 – 1 mağlup ederek Karadağ geçilmez mesajı verdi.

Mağusa bölgesi ekiplerinden Dumlupınar ile ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi arasındaki mücadeleyi Dumlupınar 2 – 1 kazanarak taraftarını sevindirdi. Haftanın kapanış maçında ise Gönyeli konuk olduğu Yenicami’yi 2 - 1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Aksa Süper Ligin ilk haftasında oynanan 8 maçın 4 tanesini ev sahibi takımlar, 3 tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç ise berabere tamamlandı.

Oynanan maçlarda kale ağları 41 kez havalanarak uzun zamandır olmayan gollü bir sezon başlangıcına sahne oldu.

HAFTANIN TAKIMI: MORMENEKŞE

Süper Ligin yeni takımı Mormenekşe sezonun ilk haftasında konuk ettiği son 5 sezonun şampiyonu ve sezona Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Mağusa Türk Gücü’nü iyi bir oyunla mağlup ederek futbolseverlerin takdiri kazandı

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ERKAN YOLAÇ (LEFKE)

Lefke’nin genç futbolcusu Erkan Yolaç, sezonun ilk haftasında konuk ettikleri Mesarya karşısında hem oynadığı futbol hem de takımın geri dönüşünü sağlayan beraberlik golünü atarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: EMRE PERÇİNÇİ (GÖNYELİ)

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Gönyeli takımının başına geçen ve bu sezon da takımla devam eden Emre Perçinci, konuk oldukları Yenicami karşısında takımını iyi yöneterek yerinde hamleler yapıp, genç isimlere de güvenerek sezona galibiyetle başlamayı başardı

HAFTANIN HAKEMİ: TUFAN ÇERÇİOĞLU (CİHANGİR – A. YEŞİLOVA)

Sezonun ilk haftasında zorlu geçen ve adeta gol yağmuruna sahne olan Cihangir – Yeşilova maçında gerek gösterdiği iki kırmızı kart gerekse maç boyunca yerinde düdükleri ve yan hakemleriyle uyumuyla Tufan Çerçioğlu hafatnın hakemi olmayı hak etti

HAFTANIN KAREASI:

İrfan(Lefke), Ertan(Mormenekşe), Kenan (D.T.B), Weston(A. Yeşilova),

HAFTANIN ONBİRİ:

İdris(K.Kaymaklı), Amoah (Mormenekşe), Olcay(Dumlupınar), Niba (D.T.B), Fetin(Mormenekşe), Necati(Gönyeli), Erhun(D.T.B), Mehmet Tekin(Yeşilova) Emre Özsin(Mormenekşe), Lukman(Esentepe), Mert (Dumlupınar)

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA SONUÇLARI

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1

Karşıyaka SK – Esentepe : 2 – 3

Mormenekşe– Mağusa Türk Gücü: 3 – 2

C. B Gençlik Gücü – K.Kaymaklı: 2 – 2

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova: 4 – 5

Lefke TSK – Mesarya SK: 2 – 1

Yenicami AK – Gönyeli: 1 – 2

AKSA SÜPER LİG PUAN TABLOSU

OGBMAYAVP

1. Alsancak Yeşilova 1 1 0 0 5 4 1 3

2. Doğan Türk Birliği 1 1 0 0 5 4 1 3

3. Esentepe KKSK 1 1 0 0 3 2 1 3

4. Gönyeli SK 1 1 0 0 3 2 1 3

5. Mormenekşe GBSK 1 1 0 0 3 2 1 3

6. Dumlupınar TSK 1 1 0 0 2 1 1 3

7. Lefke TSK 1 1 0 0 2 1 1 3

8. C.B Gençlik Gücü 1 0 1 0 2 2 0 1

9. Küçük Kaymaklı 1 0 1 0 2 2 0 1

10. Cihangir GSK 1 0 0 1 4 5 -1 0

11. Çetinkaya TSK 1 0 0 1 4 5 -1 0

12. Karşıyaka SK 1 0 0 1 2 3 -1 0

13. Mağusa Türk Gücü 1 0 0 1 2 3 -1 0

14.Yenicami AK 1 0 0 1 2 3 -1 0

15. Mesarya SK 1 0 0 1 1 2 – 1 0

16. Yeniboğaziçi SK 1 0 0 1 2 1 –1 0

AKSA SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI

Çetinkaya – Mormenekşe

A.Yeşilova – Karşıyaka

K.Kaymaklı – Doğan T. Birliği

Esentepe – Lefke

Gönyeli – C.B. Gençlik Gücü

Yeniboğaziçi – Yenicami

Mesarya – Dumlupınar

Mağusa T. Gücü - Cihangir