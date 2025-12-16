Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ta BM himayesinde kurulan teknik komitelere verdiği desteği, 2026 yılında da sürdüreceğini açıkladı.

Komisyon bu çerçevede Destek Programı’nın 2026 yılı faaliyetleri için 500 bin Euro ek kaynak tahsis ettiğini ve ilgili paydaşlarla istişare halinde yürütülen programın, karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederek Teknik Komitelerin kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Teknik Komitelere Destek Programı’nın devamı için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yeni bir anlaşma imzalandı.

Açıklamada, 2019 yılında hayata geçirilen Destek Programı’nın Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve karşılıklı güveni güçlendiren başlıca AB finansman araçlarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, program kapsamında sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, eğitim ve kültür gibi alanlarda fizibilite çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri ile dijital araçların geliştirilmesine yönelik çeşitli girişimlerin finanse edildiği ifade edildi.