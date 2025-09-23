Adanın en büyük ve geniş kitlelere hitap eden bisiklet grubu Green Pedal tarafından ilk olarak 2018 yılında düzenlenip geleneksel hale gelen ve son yedi yılda olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs’ın her bölgesinden cinsiyet ve yaş farketmeksizin bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği Ada Turu gerçekleştirildi. 20-21 Eylül tarihlerinde İskele-Lefkoşa-Güzelyurt-Girne-Büyükkonuk-İskele güzergahında gerçekleşti.

İLK GÜN

7. Geleneksel Green Pedal Ada turu takviminde ilk gün İskele Long Beach’den sabahın erken saatlerinde start alınarak öncelikle rota Mağusa’ya çevrildi. Mutluyaka köyü içerisinden Mağusa-Lefkoşa anayoluna ulaşıp devamında sırası ile Lefkoşa-Gönyeli-Güzelyurt’tan geçen grup Kalkanlı üzerinden Girne/Alsancak Riverside Otel’de birinci günü noktaladı. Yorucu geçen ilk gün çeşitli aktiviteler düzenlenerek katılımcıların kaliteli ve eğlenceli vakit geçirerek yorgunluk atmaları sağlandı.

İKİNCİ GÜN

7. Geleneksel Green Pedal Ada turu ikinci günde ise Girne-Esentepe-Büyükkonuk güzergahı kat edilerek, Mağusa-Karpaz yoluna ulaşıldı. Long Beach Sahil Yolu Cortado Coffee önünde sürüş son bulan turda toplamda 243 km boyunca pedal çeviren katılımcılara sürüşün hemen ardından düzenlenen kokteylle katılım belgeleri takdim edildi.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TAMAMLANDI

7. Geleneksel Green Pedal Ada turu takvimin ardından düzenlenen kokteylde konuşan GreenPedal Spor Kulübü Derneği Başkanı Erhan Bolkan, Ada Turu’na katılan sporcuları tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlanmasına destek veren Polis Genel Müdürlüğü ve İskele Belediyesi’ne ve organizasyonun sponsoru olan Cortado Coffee’ye teşekkür etti.