AKSA SÜPER LİG 26. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 26. Haftası Pazar günü oynanan 3 maçla tamamlandı. Zirve yarışında haftaya 3 puan farkla önde başlayan Cihangir konuk olduğu takipçisi C. B Gençlik Gücü’ne mağlup olunca haftayı lider olarak tamamlamasına karşın kendi aralarındaki maçlarda üstünlük GG’de olduğu için avantaj eşit puandaki CB Gençlik Gücü’ne geçti.

Zirvenin yakın takipçisi Doğan Türk Birliği ise evinde konuk ettiği Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek zirveyle puan farkını 2’ye indirerek yarışa ortak oldu.

Hem ligde zirve yarışından kopan hem de kupadan elenen Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Lefke deplasmanında gol düellosunu kazanarak 4. Sıradaki yerini garantiledi. Lefke ise play-out hattına düştü.

Haftanın belki de en sürpriz sonucunu ise Çetinkaya konuk olduğu Mesarya’yı mağlup ederek aldı. Bu sonuçla Çetinkaya 5. sıraya yükselirken, Mesarya play-out hattından çıkma şansını kaçırarak 13. sırada kaldı.

İkinci devrenin çıkıştaki ekiplerinden A. Yeşilova konuk olduğu Dumlupınar’ı faklı mağlup ederek ligde bir basamak daha yükselerek 6. sıraya yerleşti. Dumlupınar ise 2 basamak birden geriledi ve 7. Sıraya geriledi.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle play-out hattından uzaklaşan ve kupada yarı finale yükselen Karşıyaka konuk olduğu play-out hattındaki Yenicami’ye mağlup olurken, Yenicami bu galibiyetle umutlarını artırdı.

Alt sıraları ilgilendiren önemli maçta Esentepe konuk ettiği ligin dibindeki Gönyeli’yi mağlup ederek play-out dışına çıkarken, Gönyeli’nin galibiyet hasreti sürdü ve ligin dibine yerleşti.

Bir diğer zorlu mücadelede ise Yeniboğaziçi konuk ettiği K.Kaymaklı’yı mağlup ederek haftalar sonra 3 puan alarak direk düşme hattından kurtulma adına umutlarını yeşertti. K.Kaymaklı ise 9. sırada kaldı.

Süper Ligin Yirmialtıncı haftasında 5 maçı evsahibi takım, 3 maçı da deplasman takımları kazandı. Haftada beraberlik yaşanmadı.

Bu hafta süper ligde fileler 41 kez havalanarak, maç başına düşen gol ortalaması 5.1 oldu ve sezonun en gollü haftası oldu. En farklı skoru Doğan Türk Birliği alırken, en gollü maç ise 10 gollü Lefke – MTG maçı oldu.

Atılan 41 golün 25’i yerli futbolculardan gelirken, 16 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında Cihgangir’den Meye haftayı boş geçmesine karşın 24 golle koltuğunu korudu.

Bu hafta hakemler 5 kez penaltı düdüğü çalarken, 32 sarı kart, 4 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: CB Gençlik Gücü

Zirve yarışında haftalardır kıyasıya mücadele eden Gençlik Gücü ile Cihangir arasında oynanan zorlu mücadelede oldukça iyi bir futbol ve istediğini alan bir takım görüntüsü veren C. B Gençlik Gücü haftanın takımı olmayı hak etti

Haftanın Teknik Direktörü: Abbas Osum (Çetinkaya)

Çetinkaya takımı konuk olduğu Mesarya’yı mağlup ederek şok etkisi yaratırken, teknik direktör Abbas Osum, rakibini iyi analiz ederek takımını iyi hazırlayıp yerinde hamlelerle maçı kazanmasını bildi.

Haftanın Futbolcusu: Erhun Öztümer(DTB)

Zirve yarışında iddiasını sürdüren Doğan Türk Birliği’nin yetenekli orta sahası Erhun Öztümer, kazanılan 8-1’lik galibiyette hem hat-trick yaptı, hem de asistlerle skorun oluşmasına katkı koyarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Mesarya-Çetinkaya)

Zorlu Mesarya – Çetinkaya maçının orta hakemliğini yapan tecrübeli hakem Fehim Dayı, maç boyunca pozisyonlara yakın, yerinde düdükler çalarken, Mesarya futbolcusu Miracle’da gösterdiği kırmızı kartta doğru karar verdi.

Haftanın Kare Ası

Ali Karal (Esentepe), Cemal Yaşınses (A. Yeşilova), Halil Uçar (Yenicami), Atay Yıldız(MTG)

Haftanın Onbiri

Emre Nalbant (Yeniboğaziçi), Adil (GG), Devran(Esentepe), Ünal (GG), Reşit(Yenicami), Orhan(Çetinkaya), Ertan(Yeniboğaziçi), Semih(GG), Weston(A. Yeşilova), Şenol (MTG), Bamba (GG)

Aksa Süper Lig 26. Hafta sonuçları

C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 2 – 0

Yenicami – Karşıyaka: 3 – 2

Esentepe – Gönyeli: 2 – 0

Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı: 2 – 1

Lefke – Mağusa T. Gücü: 4 – 6

Doğan T. Birliği – Mormenekşe: 8 – 1

Mesarya – Çetinkaya : 2 – 3

Dumlupınar – A. Yeşilova : 1 – 4

Aksa Süper Lig 27. Hafta programı

Mağusa Türk Gücü - Dumlupınar

Karşıyaka – C. B Gençlik Gücü

Cihangir – Doğan T. Birliği

Mormenekşe – Esentepe

A. Yeşilova – Yenicami

Çetinkaya – Lefke

K.Kaymaklı – Mesarya

Gönyeli – Yeniboğaziçi

AKSA Süper Lig Puan Tablosu