Birinci Ligin köklü kulübü Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Genel Kurulu, dün İskele’de bulunan kulüp lokalinde, Divan Başkanlığı’nı İbrahim Şenmert’in yaptığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda ilk olarak kulübün faaliyet raporu üyelerin bilgisine sunulurken, mali rapor da oy birliğiyle onaylandı.

Raporların görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerde, başkanlık için tek aday olan Mustafa Tosunoğlu ve ekibi üyelerin desteğini alarak göreve seçildi.

Yeni yönetim yapılanmasında Altunç Orkun, Futbol Şubesi’nden sorumlu Asbaşkan olarak görev alırken, Basketbol ve Yüzme Şubeleri’nden sorumlu Asbaşkanlık görevine Erkut Yılmabaşar getirildi.

Kulübün Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini Cem Kanat üstlenirken, Futbol Şube Sorumluları Osman Bayrak ve Kemal Kurukafa oldu. Dış İlişkiler Sorumluluğu görevine Tahir Kaya, Mali İşler Sorumluluklarına ise Efruz İzzigil ve Arcan Öztüner getirildi.

Sosyal Faaliyetler Sorumluluğu görevlerini Faik Cemmedo ve İlknur Çetinkaya üstlenirken, Lokal ve Kulüp Tesisleri Sorumluluğu görevleri Sertaç Akdemir ile Hasan Bademli’ye verildi. Genel Sekreterlik görevini Fatma Yahyalar yürütürken, Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak Ceren Boyacı görev yapacak.

Altyapı Transfer Komitesi’nde Doğuş Civisilli yer alırken, Malzeme Sorumluluğu görevine Hüseyin Kızıl getirildi. Altyapı Sorumluları olarak Salih Cevizli ve Şaziye Küçük görev alacak. Kulübün Hukuk Danışmanlığı görevini ise Hüseyin Kırsaç üstlenecek.

Denetleme Kurulu ise Mustafa Kabasakal, Mehmet Balcı ve Mertsan Çakırlı’dan oluştu.

Genel kurulun ardından göreve başlayan yeni yönetimin, Larnaka Gençler Birliği’nin sportif, sosyal ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.