CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 12 Nisan Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Gaziveren Cup Golf Turnuvasında Bertan Erçin 34 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 33 Puan ile Sam Bray alırken, Keith Goddard da 31 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 19 Nisan Pazar günü, Golf Federasyonu organizasyonu ile Besim Dental Open Turnuvası oynanacak.