AKSA SÜPER LİG 27. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 27. Haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlanırken, şampiyonluk yarışında ve alt sıralarda nefes kesen çekişme son üç haftaya taşındı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları evlerinde oynadıkları maçları rahat kazanarak kıyasıya yarışa devam ettiler.

Ligde hiçbir iddiası kalmayan Cihangir, play-out hattındaki Yenicami’yi evinde mağlup ederek üç hafta aradan sonra galip geldi. Ligde iddiası kalmayan takımların mücadelesinde Gençlik Gücü konuk ettiği Lefke’yi gol düellosu sonucunda mağlup etmeyi başardı.

Play-out hattının üzerinde olan iki takım A. Yeşilova ile Mesarya arasındaki mücadeleyi ev sahibi Yeşilova rahat kazanarak rakibinin kendisinin üzerine çıkmasına izin vermedi.

Alt sıraları ilgilendiren önemli maçta Esentepe konuk ettiği T.H Dumlupınar takımını mağlup ederek rahat bir nefes alırken, play-out hattındaki iki takım Gönyeli ile Göçmenköy arasındaki zorlu mücadelede konuk Göçmenköy tek golle sahadan galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırarak play-out dışında kalma adına umutlarını artırdı.

Süper Ligin 27. Haftasında oynanan 7 karşılaşmadan 5 maçı ev sahipleri kazanırken, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı.

Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı. En gollü maç GG ile Lefke arasında 4 – 3’lük maç olurken en farklı galibiyeti Doğan T. Birliği, konuk ettiği Karşıyaka’yı 4 – 1 mağlup ederek aldı.

Bu hafta atılan 28 golün 14’ünü yabancı futbolcular 14’ünü ise yerli futbolcular atarken, Lefke’den Christopher Fourmy haftayı hat-trick yaparak kapatan tek futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışında ise 25 golle zirvede olan Şenol Şoför haftayı boş geçerken, Lefke’den Fourmy attığı 3 golle gol sayısını 21 yaptı.

Oynanan maçlarda 26 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkarken sezonun en centilmen haftalarından biri oldu.

Haftanın Takımı: Esentepe

Esentepe takımı play-out dışında kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada konuk ettiği kupada iki kez mağlup olduğu Dumlupınar’ı bu kez yenmeyi başararak rahat bir nefes aldı

Haftanın Futbolcusu: Arda Eren Metin (Doğan T. Birliği)

Doğan Türk Birliği’nin genç forveti rakipleri Karşıyaka’nın gösterdiği direnci kendisinin attığı ikinci golle kırmayı başararak galibiyetin gelmesinde önemli paya sahip olarak haftanın yıldızı olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Hüseyin Hacıömer (Göçmenköy)

Göçmenköy’ün deneymli teknik direktörü Hüseyin Hacıömer, takımının başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet alırken, alınan deplasman galibiyetleri birebir rakiplerine karşı oldu. Hüseyin Hacıömer, 10 kişi tamamladıkları ve hayati önem taşıyan Gönyeli maçında takımına yaptığı müdahalelerle takımının maçı kazanmasını sağladı

Haftanın Hakem: Emre Öztaşlı (Doğan Türk Birliği – Karşıyaka)

Tecrübel hakem Emre Öztaşlı, farklı hedeflerdeki iki takım, Doğan Türk Birliği le Karşıyaka arasındaki maçı ekibiyle uyum içerisinde başarıyla yönetti

Haftanın Kareası:

Muratcan (Göçmenköy) Isaac (MTG) Babacar (Cihangir) Fourmy (Lefke)

Haftanın On Biri

Ali (Esentepe) Mustafa Salk (DTB) Mehmet Gürlü (MTG) Blal (Göçmenköy) Snan (MTG) Reşt (Göçmenköy) Frank (Esentepe) Meye (Changr) Weston (Yeşilova), Arda (DTB) Diouf (GG)

AKSA Süper Lig 27. Hafta sonuçları

Yenicami-Cihangir: 2 – 3

Mağusa T.Gücü-Çetinkaya: 2 – 0

Gönyeli-Göçmenköy: 0 – 1

CB G.Gücü-Lefke: 4 – 3

A.Yeşilova-Mesarya: 4 – 2

Esentepe-TH Dumlupınar: 2 – 0

Doğan T.Birliği-Karşıyaka: 4 – 1

AKSA Süper Lig 28. Hafta programı

Yenicami – Esentepe

Cihangir – Çetinkaya

DND Gençler Birliği – C. B. Gençlik Gücü

Lefke – A. Yeşilova

Mesarya – Mağusa T. Gücü

T.H Dumlupınar – Doğan Türk Birliği

Karşıyaka – Gönyeli

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

