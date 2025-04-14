Ali Çocuk Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü iki birincilik kupası kazandı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 13 Nisan 2025 Pazar günü yapılan müsabakalarda Yıldız A ve Yıldız B kategorilerinde 4 kulüpten güreşçiler mücadele etti.

Müsabakalar sonunda birincilik kupaları ve dereceye giren güreşçilere madalya verildi.

TAKIM KLASMANI (Yıldız A)

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 205 puan

2.Lapta Türk Birliği: 172 puan

3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 99 puan

4.Umuda Yolculuk: 45 puan

SIKLETLER

45 kg: 1.Mustafa Aras (LİGK)

48 kg: 1.İvan Lehki (LTB), 2.Kerem Baysal (LTB)

51kg: 1.Furkan Güngör (BİASK)

55 kg:1.Arda Dumrul (LGİK), 2. Gökhan Demir (LTB)

60 kg: 1.Nurali Rahimanov (LTB), 2.Kemal Karabaşak (LGİK), 3.Yiğit Balcı (BİASK)

65 kg: 1.Eyyüp Köse (LGİK), 2.Egemen Tugay (BİASK), 3.Musa Taş (UY)

71kg: 1.Hüseyin Ekin (LTB), 2.Mustafa Jumayev (LGİK), 3.Hasan Nazlı (LGİK)

80kg: 1.Furkan Kasaboğlu (LGİK), 2.Hüseyin Sürek (LTB), 3.Semihcan Özoğul (UY)

92kg: 1.Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 2.Hüseyin Sürek (LTB), 3.Rıdvan Kaan Atay (UY)

TAKIM KLASMANI (Yıldız B)

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 185 puan

2. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 130 puan

3.Umuda Yolculuk: 70 puan

4.Lapta Türk Birliği: 65 puan

SIKLETLER

41 kg: 1.Ali Kadir Çivi (LİGK), 2.Bora Boran (UY), 3.Ahmet Özerk Yıldız (BİASK)

44 kg: 1.Tuğra Cicibaba (LTB), 2.Muhammet Yusuf Taşköprü (BİASK), 3.Adacan İnan (UY)

48 kg: 1.Ömer Barış Yıldız (LTB), 2.Efe Şirin (LTB), 3.Atilla Boran (UY)

52kg: 1.Mustafa Bulut (LTB), 2.Ege Muhammet Boran (LGİK)

57kg: 1.Alihan Shahmuradov (LGİK), 2.Emirhan Şahin (LTB)

62kg: 1.Halil Karataşlı (BİASK), 2.Hüseyin Şanverdi (UY), 3.Nazarbek Beğenjov (LGİK)

68kg: 1.Meylis Azımov (LGİK), 2.Berat Çelik (BİASK)

75kg: 1.Alperen Polat (LGİK), 2.Umut Urmanlı (LGİK)

85kg: 1.Mahmut Yusuf Tekin

100 kg: 1.Ada Salih Polat (LGİK)