Ali Çocuk Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü iki birincilik kupası kazandı.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 13 Nisan 2025 Pazar günü yapılan müsabakalarda Yıldız A ve Yıldız B kategorilerinde 4 kulüpten güreşçiler mücadele etti.
Müsabakalar sonunda birincilik kupaları ve dereceye giren güreşçilere madalya verildi.
TAKIM KLASMANI (Yıldız A)
1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 205 puan
2.Lapta Türk Birliği: 172 puan
3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 99 puan
4.Umuda Yolculuk: 45 puan
SIKLETLER
45 kg: 1.Mustafa Aras (LİGK)
48 kg: 1.İvan Lehki (LTB), 2.Kerem Baysal (LTB)
51kg: 1.Furkan Güngör (BİASK)
55 kg:1.Arda Dumrul (LGİK), 2. Gökhan Demir (LTB)
60 kg: 1.Nurali Rahimanov (LTB), 2.Kemal Karabaşak (LGİK), 3.Yiğit Balcı (BİASK)
65 kg: 1.Eyyüp Köse (LGİK), 2.Egemen Tugay (BİASK), 3.Musa Taş (UY)
71kg: 1.Hüseyin Ekin (LTB), 2.Mustafa Jumayev (LGİK), 3.Hasan Nazlı (LGİK)
80kg: 1.Furkan Kasaboğlu (LGİK), 2.Hüseyin Sürek (LTB), 3.Semihcan Özoğul (UY)
92kg: 1.Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 2.Hüseyin Sürek (LTB), 3.Rıdvan Kaan Atay (UY)
TAKIM KLASMANI (Yıldız B)
1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 185 puan
2. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 130 puan
3.Umuda Yolculuk: 70 puan
4.Lapta Türk Birliği: 65 puan
SIKLETLER
41 kg: 1.Ali Kadir Çivi (LİGK), 2.Bora Boran (UY), 3.Ahmet Özerk Yıldız (BİASK)
44 kg: 1.Tuğra Cicibaba (LTB), 2.Muhammet Yusuf Taşköprü (BİASK), 3.Adacan İnan (UY)
48 kg: 1.Ömer Barış Yıldız (LTB), 2.Efe Şirin (LTB), 3.Atilla Boran (UY)
52kg: 1.Mustafa Bulut (LTB), 2.Ege Muhammet Boran (LGİK)
57kg: 1.Alihan Shahmuradov (LGİK), 2.Emirhan Şahin (LTB)
62kg: 1.Halil Karataşlı (BİASK), 2.Hüseyin Şanverdi (UY), 3.Nazarbek Beğenjov (LGİK)
68kg: 1.Meylis Azımov (LGİK), 2.Berat Çelik (BİASK)
75kg: 1.Alperen Polat (LGİK), 2.Umut Urmanlı (LGİK)
85kg: 1.Mahmut Yusuf Tekin
100 kg: 1.Ada Salih Polat (LGİK)