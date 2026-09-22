Beşiktaş'ın golcü oyuncu Dusan Vlahovic'ten siyah beyazlılara kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic'in sakatlandığı öğrenildi.

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdi.

Haber detayında tecrübeli golcünün Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e, Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçta milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.

Sırbistan Milli Takımı, Belgrad'da Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile oynayacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) ile karşılaşacak.