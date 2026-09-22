AKSA SÜPER LİG 2. HAFTA PANORMASI

Süper Lig’de 2026-27 sezonu ikinci haftayı gol averajı ile Değirmenlik lider olarak tamamladı. Karşıyaka 2. sıraya yükselirken, son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü’nü mağlup eden Mağusa Türk Gücü 3. Sırada haftayı tamamladı.

İkinci haftada 5 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maçtan ise deplasman ekibi 3 puanla ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Haftayı Cihangir bay olarak geçirdi.

Değirmenlik ilk hafta da olduğu gibi ikinci hafta da konuk ettiği K.Kaymaklı’yı farklı mağlup ederek liderliğini sürdürürken, Karşıyaka takımı da konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup etti ve 2. sıraya yerleşti. Şampiyonluk hedefindeki iki takım MTG ile GG’nin mücadelesinde ev sahibi MTG sahadan galip ayrılarak 2’de 2 yapmış oldu. Şampiyonluk hedefleyen bir başka takım Doğan Türk Birliği ise bölge takımı Yeşilova’yı farklı mağlup ederek iddiasını ortaya koydu. Sezona mağlubiyetle başlayan iki takım Çetinkaya ile Aslanköy arasındaki mücadelede ligin yeni takımı Aslanköy farklı galip gelerek tarihinin ilk süper lig galibiyetini aldı. Gergin maçta Mesarya konuk ettiği Yenicami’yi mağlup ederek evinde 3 puana ulaştı. Haftanın tek beraberliği ise Esentepe – Dumlupınar arasındaki gol düellosundan çıktı.

İkinci haftada toplamda 27 gol atıldı ve maç başı gol ortalaması 3.9 oldu.

Atılan 27 golün 18’i yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü ise yerli oyuncular attı.

Aslanköy futbolcusu Andy Okpe, Karşıyaka futbolcusu Mahfouz Kande ile Doğan Türk Birliği futbolcusu Muhittin Tümbül ikinci haftada hat trick yapan oyuncular oldular.

Hakemler ikinci haftada 4 kez penaltı noktasını gösterdi, 2 de kırmızı kart çıkardı.

Süper Lig Gol Krallığı yarışında 4 gollü Değirmenlikli Motton önde giderken, onu 3’er gollü Amara Fofana (CB Gençlik Gücü), Andy Okpe (Aslanköy), Mahfouz Kande (Karşıyaka), Muhittin Tümbül (Doğan Türk Birliği), Westly Mcdonald (Karşıyaka), Wistom Samuel (Dumlupınar) takip ediyor.

Haftanın Takımı: Aslanköy

Süper Ligin yeni takımı ve tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Aslanköy, konuk olduğu ligin köklü takımı Çetinkaya’yı rahat bir oyunla farklı mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atarak haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Yıldızı: Muhittin Tümbül (DTB)

Zirve mücadelesi içinde olacak takımlardan olan Doğan Türk Birliği’nin gol kralı Muhittin Tümbül sezonun 2. haftasında A. Yeşilova karşısında hat-trick yaparak eski günlerine dönüş sinyali verirken, takımının galibiyetinde önemli paya sahip oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Abbas Osum (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü’nü mağlup ederken, teknik direktör Abbas Osum akılcı taktikle oynattığı takımına, özellikle de orta sahaya yaptığı müdahalelerle dinamizm kazandırarak galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk(MTG-GG)

Haftanın kapanış maçı olan zorlu MTG – GG mücadelesinin orta hakemliğini yapan Turgay Misk maç genelinde yerinde düdük çalarak, oyunun akışına izin vererek maçın güzelleşmesine katkı koydu ve haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası

Ozan (Değirmenlik) Kaan (Karşıyaka) Motton (Değirmenlik), Andy Okpe (Aslanköy)

Haftanın On Biri

Yusuf (MTG) Mustafa (DTB) Sinan (Aslanköy) Emre (DTB) Isaac (Karşıyaka) Cemal (Mesarya) Sercan(Aslanköy), Mustafa Süzgen (Değirmenlik) Marega (MTG) Kande(Karşıyaka), Ernest (MTG)

Aksa Süper Lig ikinci hafta sonuçları:

Doğan Türk Birliği – Alsancak Yeşilova: 4 – 0

Esentepe – Dumlupınar: 2 – 2

Çetinkaya – Aslanköy: 0 – 4

Mesarya – Yenicami: 3 – 0

Değirmenlik – Küçük Kaymaklı: 4 – 0

Karşıyaka – Baf Ülkü Yurdu: 5 – 1

Mağusa Türk Gücü – China Bazaar Gençlik Gücü: 2 – 0

Aksa Süper Lig 3. Hafta programı:

K.Kaymaklı – Karşıyaka

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya

C. B Gençlik Gücü – Çetinkaya

Aslanköy – Doğan T. Birliği

A.Yeşilova – Cihangir

Yenicami – Esentepe

Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü

Aksa Süper Lig 2. Hafta puan durumu