Amed Sportif Faaliyetler'in bu sezon Alman ekibi Hoffenheim'dan transfer ettiği Nijeryalı golcü Gift Orban, performansıyla göz doldurdu. Trendyol Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 7 gol atıp, 2 de asit yapan 24 yaşındaki santrforun sözleşme detaylarıyla ilgili açıklama geldi.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, transfer ve kadro planlaması konusunda açıklamalar yaptı.

Mütevazı bir bütçeyle bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Amedspor'a futbolcu transfer etmek gerçekten kolay değil. Süper Lig standartlarında futbolcu transfer etmek istiyorsunuz, futbolcuların özel beklentileri, çocuklarının okul durumu, kentin futbola hazır olması gibi birçok farklı durumla karşı karşıya geldik. Bir şekilde bu transfer sürecini belirli bir aşamaya getirdik. Çok eleştirildik ve yerinde eleştiriler de var. Eksik kaldığımız konular da oldu. Hocamızın daha derin bir kadroyla Süper Lig'e başlamasını ve bizim bunun tamamını karşılayamama gibi durumlarımız oluştu."

"Orban'ın 10 gollük zorunlu satış opsiyonu var"

Takımın Nijeryalı santrforu Gift Orban'ın sözleşmesiyle ilgili soruyu da Eren, şöyle yanıtladı:

"Transfer yaparken 'Amedspor'u herhangi bir ekonomik krize sürükleyecek bir transfer yapmayacağız.' dedik. Hep birlikte en doğru tercihi yapmanın yol ve yöntemini aradık. Yüzlerce futbolcudan oluşan bir havuzumuz oluştu. Bizim Gift Orban ile 1 milyonluk bir kiralık sözleşmemiz yok. 500 bin avroluk sezonluk bir kiralama ücretimiz var. Amedspor tüm transfer verileriyle de şeffaf olacak. Tabii ki biz Süper Lig'e çıkmış bir kulüp olarak bonservis ile transferde de tedbirli olmak zorundaydık. Bu futbolcu ile (Gift Orban) 10 gollük zorunlu satış opsiyonumuz var. Ama eğer 10 golü attığı zaman 3 milyon avroluk yıllara bölünmüş bir bonservis bedeli var. 5 milyon avro gibi bazı spor programlarında konuşulduğunu duydum, öyle bir şey yok."