Samsunspor yeni sezona tutuk başladı. Geride kalan 6 haftada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan takımların arasında kırmızı beyazlı ekip de yer aldı.

Son yıllarda başarı performansıyla adından söz ettiren Samsunspor, Adnan Süvari sezonundaki 6 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile ayrıldı.

Sezonun ilk maçında evinde Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlılar ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetten sonra düşüşe geçen Karadeniz ekibi, son 4 maçını kaybetti. Samsunspor bu periyotta Fenerbahçe'ye 2-0, Çorum Futbol Kulübü'ne 5-1, Kocaelispor ile Erzurum Futbol Kulübü'ne de 1-0'lık skorlarla boyun eğdi.

Kırmızı beyazlılar 6 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de en çok gol yiyen 5 takımdan biri olarak taraftarlarını üzdü.

Kötü sonuçlara rağmen gelecek adına iyimser olduğunu vurgulayan teknik direktör Thorsten Fink " Genç bir kadroya sahibiz. Takımda yaşanan değişim sonrası biraz zamana ihtiyacımız var. Bu takıma olan inancımın değişmediğini herkesin bilmesini isterim" dedi.

Karadeniz ekibi 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Samsunspor milli aradan sonra Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u ağırlayacak.