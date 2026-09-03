Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezonun ilk organizasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvası olacak.
Minik raketlerin mücadele edeceği turnuva, 5 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak organizasyonda, U11 kategorisindeki sporcular yeni sezonun ilk maçları için masa başına geçecek.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, aynı gün düzenlenecek törenle takdim edilecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, tüm sporculara başarılar dileyerek 2026-2027 sezonunun sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.
Masa tenisinde yeni sezonun ilk heyecanı, minik sporcuların mücadelesiyle yaşanacak.