Masa tenisine uzun bir aradan sonra yeniden dönen Hasan Bekiroğulları, kardeşiyle gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yenilenen masa tenisi salonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekiroğulları, spor tesislerine yapılan yatırımların gençliğe ve geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Uzun bir aradan sonra kardeşiyle birlikte yeniden masa tenisi antrenmanına çıkan Hasan Bekiroğulları, yenilenen masa tenisi salonunun temiz, düzenli ve modern görünümünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Masa tenisinin yalnızca bir spor dalı olmadığını belirten Bekiroğulları, bu branşın dostluk, saygı, disiplin, konsantrasyon ve mücadele kültürünü bir arada barındırdığına dikkat çekti.

Bekiroğulları, masa tenisinin yaş sınırı olmayan ve her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğunu ifade ederek, özellikle çocukların ve gençlerin güvenli spor ortamlarına kavuşmasının önemine vurgu yaptı.

Yenilenen salonun gençler, çocuklar ve spora gönül veren herkes için önemli bir kazanım olduğunu belirten Bekiroğulları, tesisin ortaya çıkmasında emeği bulunan başkan, yönetim kurulu, spor dairesi ve spora destek veren yöneticilere teşekkür etti.

“Spor tesislerine yapılan yatırım, aslında insana, gençliğe ve geleceğe yapılan yatırımdır” ifadelerini kullanan Bekiroğulları, kaliteli ve güvenli spor alanlarının çoğalmasının gençlerin spora yönelmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan ve yönetim kurulunun sporculara sağladığı imkanları da takdirle karşıladığını ifade eden Bekiroğulları, spora yönelik çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

“Raketini al, masaya gel”

Masa tenisine başlamak isteyenlere de çağrıda bulunan Bekiroğulları, sporun her yaşta hayatın bir parçası olabileceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Spora atılan her adım, sağlıklı ve güzel bir geleceğe atılan adımdır.”

Bekiroğulları, masa tenisinin daha geniş kitlelere ulaşması ve özellikle çocuklar ile gençlerin bu sporla tanışması temennisinde bulunarak, “Spora destek, geleceğe destektir” mesajıyla paylaşımını tamamladı.