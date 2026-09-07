Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2026 Cyprus Exchange Sezonu kapsamında, La Padel Club ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenen SİBA Padel Cup, 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Gönyeli Tenis Kulübü’nden Gürcistan’da uluslararası başarı
Gönyeli Tenis Kulübü’nden Gürcistan’da uluslararası başarı
İçeriği Görüntüle

Beginner, Intermediate, Advanced ve Mix kategorilerinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada toplam 180.000 TL para ödülü dağıtıldı.

Üç gün boyunca kortlarda büyük mücadele yaşanırken, kategorilerinde dereceye giren ekipler şu şekilde oluştu:

BEGİNNER ÇİFT ERKEKLER

Burak Güler / Tolga Naneci
Yaşar Cahitoğlu / Yalkın Yurtsever

KARIŞIK ÇİFTLER (MİX)

Oksana Piddupna / Metin Poslu
Elçin Özbilen / Turgay Vural Hıdıroğlu

INTERMEDİATE ÇİFT ERKEKLER

Benon Selengil / Berk Şahali
Rasim İsegüven / Ender Meta

ADVANCED ÇİFT ERKEKLER

Mustafa Zorba / Berkecan Ekinci
Can Taşer / Nema Vlad

Turnuva sonunda şampiyonlar ve finalistler ödüllerini alırken, SİBA Padel Cup, Kuzey Kıbrıs'ta son dönemde hızla gelişen padel sporuna önemli bir katkı sağlayan organizasyonlardan biri oldu.