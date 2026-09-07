Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2026 Cyprus Exchange Sezonu kapsamında, La Padel Club ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenen SİBA Padel Cup, 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.
Beginner, Intermediate, Advanced ve Mix kategorilerinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada toplam 180.000 TL para ödülü dağıtıldı.
Üç gün boyunca kortlarda büyük mücadele yaşanırken, kategorilerinde dereceye giren ekipler şu şekilde oluştu:
BEGİNNER ÇİFT ERKEKLER
Burak Güler / Tolga Naneci
Yaşar Cahitoğlu / Yalkın Yurtsever
KARIŞIK ÇİFTLER (MİX)
Oksana Piddupna / Metin Poslu
Elçin Özbilen / Turgay Vural Hıdıroğlu
INTERMEDİATE ÇİFT ERKEKLER
Benon Selengil / Berk Şahali
Rasim İsegüven / Ender Meta
ADVANCED ÇİFT ERKEKLER
Mustafa Zorba / Berkecan Ekinci
Can Taşer / Nema Vlad
Turnuva sonunda şampiyonlar ve finalistler ödüllerini alırken, SİBA Padel Cup, Kuzey Kıbrıs'ta son dönemde hızla gelişen padel sporuna önemli bir katkı sağlayan organizasyonlardan biri oldu.