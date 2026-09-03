Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) faaliyetlerine hız kesemeden devam ediyor.

KKTF tarafından düzenlenecek 8-9-10 yaş Sonbahar Turnuvaları 7-10 Eylül 2026 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.

KKTF 9 Yaş Sonbahar Kupası 7-8 Eylül 2026 tarihlerinden oynanacak.

Federasyon Son Kayıt için tarihin bugün olduğunu belirtti.

KKTF 10 Yaş Sonbahar Kupası ise 9-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak ve son kayıtlar ise 7 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.

KKTF 8 Yaş Sonbahar Kupası’nda ise 10 Eylül 2026 tarihinde oynanacak. Bu

Yaş kategorisinde de son kayıt tarihi 7 Eylül Pazartesi olduğu bildirildi.