Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda düzenlenen U11 Ferdi Klasman Turnuvası müsabakaları, Cumartesi günü yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporcularımıza ödülleri aileleri tarafından takdim edildi.
ERKEKLER KATEGORİSİ SONUÇLARI
1. Doruk Çevik (Gaü)
2. Ahmet Gümüşay (Gaü)
3. Emek Toygan (Gaü)
4. Sami Bera Özgen (Gönyeli)
KADINLAR KATEGORİSİ SONUÇLARI
1. Ada Cankara (Gönyeli)
2. Leonie Lemb (Gaü)
3. Elif Işık (Laç Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği)
4. Gülşen Yalovalı (Gühad)