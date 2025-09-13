Karma evlilikler konusunda uzun süredir farkındalık çalışmaları yapan aktivist Sude Doğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Doğan, görüşmede karma evliliklerin yarattığı sosyal ve hukuki sorunlara dikkat çekerek, bu konunun çözümünün büyük önem taşıdığını aktardı. Holguín’in meseleye ilgiyle yaklaştığı ve ayrıntıların daha kapsamlı bir şekilde ele alınması için resmi bir toplantı yapılabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen toplantıda, karma evlilikler sorununa yönelik olası çözüm yollarının tartışılması hedefleniyor.