Türkiye’de 11’inci Yargı Paketinin yoğun tartışmalara ve tepkilere karşın TBMM Adalet Komisyonunda onaylanması, KKTC’de derin hayal kırıklığına neden oldu.

Halen cezaevinde bulunan yaklaşık 55 bin kişiye tahliye yolu açan yeni düzenleme, TBMM Genel Kurulunda da kabul edilirse, 6 Şubat depreminde on binlerce insanın ölümüne yol açan kişiler de serbest kalacak. Düzenleme, henüz hüküm giymemiş kişileri de kapsadığı için, yargılamaları tamamlanmayan İSİAS zanlıları da bu haktan yararlanacak. Türkiye’de 6 Şubat depremiyle ilgili suçlardan toplam 2500 kişinin yargılandığı biliniyor.

“OLASI KAST” OLSA BİLE

Yeni düzenlemeye göre cezaevinde bulunan 434 bin dolayındaki tutuklu ve hükümlünün yaklaşık olarak yüzde 12’si serbest kalacak.

Deprem kayıplarının korkunç boyutlara ulaşmasına neden olanların, infaz indiriminden yararlanabilecek kişiler arasında sayılması büyük tepkiye yol açtı. Buna karşın Komisyon, düzeltme yoluna gitmedi. Düzenlemeden, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Olası kastla insan öldürme” ve “Taksirle ölüme sebebiyet verme” maddelerinden yargılanan deprem davası sanıkları da yararlanacak.

ŞİMDİLİK SONUÇSUZ

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Komisyon aşamasında, deprem suçlarının kapsam dışına alınması için yoğun çaba harcamıştı. Dernek tarafından yapılan açıklamalarda “Adalet indirime sığmaz” vurgusu yapılmıştı. Dernek yetkililerinin KKTC’deki üst düzey makamların devreye girmesi için girişimleri de olmuştu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuya ilişkin çabalardan söz etmişti. Hükümetin de Türkiye makamları nezdinde bazı girişimler yaptığı biliniyor. Komisyon aşamasında sonuç vermeyen çağrılara, Genel Kurul aşamasında kulak verilmesi umuluyor.