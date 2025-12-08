CTP’nin ilk kadın genel başkanı olmakla ilgili konuşan Sıla Usar İncirli, bundan duyduğu gururu paylaştı. Sıla Usar İncirli, kendisinin doğduğu yıl babası Naci Talat Usar’ın CTP’nin genel sekreteri olduğunu hatırlatarak, CTP’nin içine doğduğunu ve bu mücadelede büyüdüğünü kaydetti. Babasının insanlara her zaman önyargısız yaklaşan biri olmasından, insanları kucaklayışından çok etkilendiğini belirten Sıla Usar İncirli, kendisinin de bu özellikleri babasından görerek kazandığını söyledi.

Bir doktor olarak ülkeye verdiği hizmetlerin yanında, gençlik çağlarından beri çeşitli gençlik ve kadın örgütlerinde yer aldığını, sendikal mücadeleye liderlik ettiğini anımsatan Sıla Usar İncirli, hayatının her döneminde CTP ilkelerine bağlı olarak yaşadığını ifade etti.

İncirli, son olarak, genel başkanlık görevinin kendisi için “doğal bir devamlılık” olduğunu belirterek, çalışmanın ve üretmenin yaşam biçimi olduğunu söyledi.

İncirli “Yeni bir hayat başlamadı; hayatımın devamında sadece daha büyük bir sorumluluk aldım. Çok çalıştım, çalışmaya devam edeceğim. Verilen destek, gösterilen teveccüh benim için çok kıymetli, arkadaşlarımla birlikte ülkemize ve halkımıza olan sorumluluk hissimiz ve çalışma azmimizle memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.