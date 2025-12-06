Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, yapı denetimi kurallarının belediyeler tarafından titizlikle uygulanmasına rağmen, kaymakamlıklar tarafından uygulanmadığını savundu.

Gürcafer yaptığı açıklamada, ülkedeki kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın temel nedeninin devletin kendi koyduğu kuralları uygulamaması olduğunu ileri sürerek, bu durumun ciddi bir yönetim zafiyeti yarattığını kaydetti.

Gücafer, hafta sonları bölgelerde “mantar gibi” inşaatların ortaya çıktığını belirtti.