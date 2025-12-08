Kıbrıs sorununa ilişkin de değerlendirmede bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin 2004 referandumunda, 2017’de Crans-Montana’da ve Sn. Tufan Erhürman’ın büyük halk desteği ile seçildiği 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde açıkça ortaya konduğunu söyledi.

İncirli, CTP'nin siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federal çözüm arzularını paylaştı, ancak, Kıbrıs Rum tarafının geçmişte olduğu gibi yine uzlaşmaz bit tavır sergilemesi halinde , Kıbrıslı Türklerin bu yüzünden daha fazla zarar görmesinin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Yaşanan tecrübelere dikkat çeken İncirli, siyasi eşitliğin tartışılamaz olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, bunun yanında ucu açık müzakerenin fayda getirmediğinin görüldüğünü ve masanın bir kez daha çökmesi halinde statükoya yeniden dönmeyi istemediklerini söyledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın adil, kalıcı bir çözüme ulaşmak için yaptığı çalışmalara destek olacaklarını belirten İncirli, müzakere masasının kurulması için de çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hedefin çözüm olduğunu ancak, güven artırıcı önlemlerin önemine de inandıklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli; geçiş noktalarının artırılması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, karma evliliklerden doğan çocukların eşit yurttaşlık hakları, ara bölgede Avrupa Birliği (AB) destekli iki toplumlu güneş enerjisi santrallerinin kurulması gibi çalışmaların fayda yaratacağını vurgulayarak, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sürecinde iki toplumun daha çok yakınlaşacağı, Kıbrıslı Türklerin daha fazla görünür olacağı ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların yoğunlaşması yönündeki beklentisini ifade etti.