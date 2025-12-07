Lefke’de “ALL4Compost” adlı yeni kompost projesi hayata geçirildi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen projenin, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası öncülüğünde AKTI Project and Research Centre ve Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği iş birliğiyle yürütüldüğü açıklandı.

Ziraat Mühendisleri Odasından verilen bilgiye göre, Proje, narenciye, zeytin, patates ve diğer tarımsal ürünlerden kaynaklanan yeşil atıkları çevreye zarar vermeden işleyerek yeniden üretime kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında çiftçilere uygulamalı eğitimler, yerel yönetimlere teknik kapasite geliştirme ve sivil toplum kuruluşlarına bilgi paylaşımı sağlanacak. Lefke’nin kuraklıkla mücadele eden tarımsal yapısına katkı sunacak proje, aynı zamanda Horizon Europe girişimleriyle iş birliği içinde yürütülecek.

KKTC'de AB tarafından desteklenen ilk kompost girişimlerinden biri olan proje, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir tarıma örnek teşkil edecek.