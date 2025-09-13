Fileleftheros’un haberine göre “H.E.S.S. Hybird Energy Storage Systems Ltd” isimli şirkete ait olacak tesis için, öngörülen etkilerin bazı önlemlerle sınırlandırılabileceği gerekçesiyle, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu istenmedi.

Proje enerji talebinin yüksek olduğu dönemlerde Rum ulusal şebekesinin istikrarını takviye etmek hedefiyle enerji depolama sistemi kurulması ve işletilmesini öngörüyor. Proje kapsamında her biri 2 MW gücünde konteynır içerisine yerleştirilmiş 59 pil, 8 orta gerilim trafosu, 259 güç dönüştürücü, kontrol merkezi ve yardımcı istasyon, Rum Elektrik İdaresi (AİK) orta gerilim trafo merkezi yapılacak ve gelecekte 14 ek pil konumları oluşturulması öngörülüyor.

Kurulacak tesis AİK şebekesinden sürekli akım (DC) şeklinde depolamak üzere yüksek gerilim (132kV AC) elektrik enerjisi çekecek ve tüketimin yüksek olduğu dönemlerde AİK şebekesine geri aktararak istikrarlı elektrik enerjisi sağlanmasına yardımcı olacak.

Tesisin Psevda köyündeki D1 Hayvancılık Bölgesi içerisinde, AİK trafo merkezinin ve Ay. Anna Rüzgar Parkı’nın hemen yanında 49 bin 165 metrekarelik alanda kurulacak. Alanın yüzde 6,1’ini sabit tesisler kapsayacak. Toplam maliyetinin 22 milyon euro olacağı tahmin edilen projenin yapımına, bütün izinleri alındıktan sonra başlanacak ve başladığı tarihten itibaren 10 ay içerisinde tamamlanacak.