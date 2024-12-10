Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva, Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mali polis tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva, Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange, sahte evrak düzenleme, insan kaçakçılığı ve delil tahribatı gibi birçok suçtan yargılanıyor.

TURİST VİZESİ İLE GİRİŞ SAĞLADILAR

Polis, zanlıların sahte belgelerle üçüncü dünya ülkelerinden bireyleri KKTC’ye giriş yaptırmak için turist vizesi kullandıklarını açıkladı. Zanlı Mercan ve Silva’nın TezTur aracılığıyla Sri Lanka uyruklu şahısları ülkeye getirdiği iddia ediliyor.

TELEFONLARDAN SİLİNEN VERİLER GERİ YÜKLENDİ

Zanlı Mercan’ın cep telefonunda silinmiş 14 bin 964 fotoğraf ve 800 video, uzmanlar tarafından geri yüklendi. Bu içeriklerin incelenmesine devam ediliyor.

Mahkeme, zanlı Mercan ve Silva’nın 7 gün daha tutuklu kalmasına, Vithange’nin 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verirken, zanlı Chaudhary için yurt dışı yasağı, ispat-vücut yükümlülüğü ve 50 bin TL nakit teminat şartı getirildi.

Polis, toplam 16 ifade aldığını, aranan şahıs sayısının 11’e çıktığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Tezer Mercan’ın sağlık durumu nedeniyle doktor kontrolüne alınması da mahkeme tarafından onaylandı.