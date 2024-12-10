Lefkoşa’da, uyuşturucu madde meselesi ile bağlantısı olan 18 yaşındaki genç, Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklandı.

Önceki gün Lefkoşa’da, 21 yaşındaki Abdullah Barmou’nun üzerinde ve akabinde Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 41,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan 18 yaşındaki zanlı Rayane Chharat, Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklandı.

Chharat dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve Rayane Chharat’a ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi.

Polis, Abdullah Barmou’dan izahat istendiğinde çantanın kendisine ait olmadığını ve Rayane Chharat’ı tanımadığını ancak cep telefonunda yapılan incelemede, Rayane Chharat ile Arapça dilinde Whatsapp üzerinden madde ile ilgili mesajlaştığının belirlediğini söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Lokmacı Sınır Kapısından çıkış yaptığı esnada tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde 15 gün önce sırt çantasını Abdullah Barmou’ya verdiğini, aynı zamanda cüzdanını kaybettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun Data incelemesine gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.