Polis memurlarına küfür eden ve polis aracının sol arka kapısına tekme vurarak, araca kasten zarar veren 23 yaşındaki İkranur Bozkurt tutuklandı.

Olay dün sabaha yakın saat 04.30’da Gönyeli’de bir apartmanın önünde meydana geldi.186 miligram alkollü içki tesiri altında olan İkranur Bozkurt, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve polis tarafından tutuklandıktan sonra polisin avlusunda park halinde bulunan polis aracına tekme attı.

Kasti hasar suçundan tutuklanan İkranur Bozkurt dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 23 Eylül saat 04.30 sıralarında Lefkoşa’da sarhoşluk ve rahatsızlık suçundan Lefkoşa Adli Şube’ye götürülen İkranur Bozkurt’un polisin avlusunda park halinde bulunan polis aracının arka kısmına tekme atarak, 10 bin TL kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise erkek arkadaşıyla kavga ettiği için o saate sokağa çıktığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.