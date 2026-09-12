Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçunda tutuklanan zanlı E.S dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, bulunan zanlı E. S nin 4 Eylül 2026 tarihinde polis ekibi tarafından, Metehan Sosyal Konutları bölgesindeki adresinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan cam tabak, 1 adet kartlığı ile rulo şeklinde 5 TL kağıt para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2025 yılında bir gram uyuşturucu bulundurma suçundan teminata bağlandığını ifade etti. Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.