Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasında kaybolan Mardinli Mehmet Bayhan’dan haber yok.

Bayhan’ın kardeşi Ahmet Bayhan, soruşturma kapsamında dün Girne’de mahkemeye getirilen gemi kaptanı ve mürettebata tepki gösterdi.

Girne Kaza Mahkemesi önünde bekleyen acılı kardeş Ahmet Bayhan, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Kaptan ve mürettebatın mahkemeye getirildiği sırada tepki gösteren Bayhan “Her kimse bunun cezasını çekecek. Biz unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, “30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. ‘Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor’ dedi bana. Ben de, ‘Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim. Yaklaşık 1 dakikamız falan böyle geçti. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık. Burada birçok insanın hatası, başarısızlığı var. Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.