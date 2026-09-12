Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve ev açma suçundan tutuklanan 18 yaşındaki T.G dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 6-7 Eylül 2026 tarihleri ile 18:00-01:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Surlariçinde Şerabioğlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelin numarasız odası içerisinde zanlı T.G nın isminin baş harfleri E.P.Z.’ye ait odaya izinsiz girip, masa üzerinde bulunan kutu içerisinde muhafaza edilen 30 bin TL değerindeki bir adet güneş desenli altın kolye ile bir adet üzerinde 3 adet yonca deseni bulunan 14 ayar altın kolyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada altınları Girne bölgesinde bilmediği bir kuyumcuya gidip 16 bin TL’ye bozdurduğunu ve bu para ile de 3 şişe içki ile 6 karton muhtelif marka sigara aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada 6 karton sigara ve 3 adet viski bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının 5 Eylül 2026’da ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC ile bir bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.