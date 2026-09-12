Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı aldı. Duruşmada, polis tarafından; geminin 2003 yılına ilişkin kaza raporuna ulaşıldığı, geminin son seyir halinde elde edilen görüntülerde geminin ön kızağının kırık olduğunun görüldüğü, soruşturma kapsamında 294 ifade alındığı ve haklarında derdest emri bulunan 5 kişinin arandığı aktarıldı.

Aleyhlerinde “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunan zanlılar, polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilirken, mahkeme dışında bekleyen bazı kayıp yakınları zanlılara sözlü tepki gösterdi. Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, duruşmada söz aldı ve halen kayıp olan yolculardan birinin geminin seyir halindeyken çekerek ailesine gönderdiği videoda, geminin sol ön kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ve görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiğini söyledi.

Polis, kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmalarına da işaret ederek ülkede bulunan 11 kişiden DNA örneği alındığını, yurt dışında bulunan üç kişiye de ulaşıldığını açıkladı. Filo Denizcilik’e ait karar defterinin emare olarak alındığı ve incelenmeye başlandığı da mahkemeye aktarıldı.

Mahkemede, gemi hareket etmeden önce bir yolcunun video kaydı çekerek ailesine gönderdiği de açıklandı. Polis, söz konusu videoda geminin kızağının kırık olduğunun net olduğunu, yolcunun bu kaydı gemi henüz hareket etmeden ve kaybolmadan önce ailesine gönderdiğini söyledi.

Polis, geminin 2003 yılında geçirdiği kazaya ilişkin raporların da temin edildiğini; İngilizce, Rusça ve Yunanca dillerinde olan raporların çevirilerinin yapıldığı ve soruşturma kapsamında inceleneceğini belirtti. Kazanın teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’den bilirkişi heyeti gelmesi için de yazı yazıldığını kaydeden Polis, kıyıya vuran parçaların muhafaza edildiğini ve gelecek uzman heyet tarafından incelenmesinin beklendiğini ifade etti. Gemiye ilişkin Türk Loydu’ndan yazı beklendiğini, geminin bakım ve denetim geçmişine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve geçmiş hasar kayıtlarının araştırıldığını kaydeden polis, Limanlar Dairesi’nin yükümlülüğü ile gemiye izin verilmeden önce hangi kriterlerin değerlendirildiği konularındaki araştırmaların da sürdüğünü belirtti.

Polis, Türkiye’deki şirket yetkililerinin ifadelerinin alınması amacıyla Türkiye polisine talepte bulunulduğunu da kaydetti

KAPTANLIK BELGESİ İÇİN TÜRKİYE’DEN YANIT BEKLENİYOR

İddia makamının soruları üzerine polis, gemi kaptanının kaptanlık belgesinin geçerliliğine ilişkin yürütülen yazışmalar hakkında da bilgi verdi. Polis, ülkedeki uzmanların söz konusu belgenin yeterli olduğu yönünde görüş bildirdiğini ancak Türkiye’den gelecek sonucun beklendiğini söyledi.

Polis, önceki duruşmada tartışılan iki sertifikaya ilişkin incelemede geminin bu yönden bir eksiği bulunmadığının belirlendiğini ve geminin “kara kutusuna” henüz ulaşılamadığını da söyledi. Kaptan yardımcısının verdiği beyanların ise olayın aydınlatılmasına yönelik olduğunu belirten polis, soruşturmanın bu yönde de sürdüğünü aktardı.

Polis, şirket direktörüne ait bilgisayar ve laptopun imajlarının alındığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Mahkemede gemiye ilişkin survey anlaşmaları da gündeme geldi. Polis, söz konusu belgelere göre geminin su almaması gerektiğini belirtti.

SAVUNMA: “VİDEOLARDAKİ SULAR GEMİNİN BATMA SEBEBİ DEĞİL”

Zanlıların avukatı Bahar Ersözer ise yaptığı savunmada, video kayıtlarında görülen suların geminin batmasına neden olan su olmadığını iddia etti. Avukat, kazanın zanlıların tedbirsizliği veya dikkatsizliği sonucu meydana gelmediğini savundu. Kaptan yardımcısının avukatı da müvekkilinin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürerek, müvekkilinin zanlı değil, tanık olması gerektiğini savundu.

Polis, soruşturma kapsamında beş kişi hakkında daha derdest emri bulunduğunu ve bu kişilere henüz ulaşılamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam etmesi, alınacak ifadeler, tamamlanacak elektronik incelemeler, Türkiye’den beklenen bilgi ve belgeler, bilirkişi çalışmaları ve aranmakta olan beş kişi nedeniyle zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.