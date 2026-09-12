Lefkoşa’da Tollcars isimli galeriyi kundakladıktan sonra kaçmaya çalışırlarken Ercan Havalimanı’nda yakalanan 20 yaşındaki A.A ile 19 yaşındaki A.B dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar A.A ile A.B’in Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar (kundaklama) suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul Arif sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin Bülent Yeşil’in yapmakta olduğu Tollcars isimli galeriye giden zanlıların tasarruflarındaki bir buçuk litre kolonyadan hazırladıkları yanıcı maddeyi galeri içerisinde bulunan Nissan Note marka aracın üzerine döküp yakarak iş yerine ait çatı kısmının islenmesine sebep olup kundakladıklarını söyledi.

Polis, çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü belirtti. Polis, araçta ciddi hasar meydana geldiğini belirtirken, zanlıların aynı tarihte Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandıklarını açıkladı. Polis memuru, olay yerinde yapılan incelemelerde iki adet kapüşonlu kıyafetlerin yanı sıra çakmak, cam parçalarının emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların ellerinden swap örnekleri aldıklarını kaydeden polis, zanlıların Ortaköy’de kaldıkları otel odasında arama yapıldığını ancak suçla bağlantılı herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlıların üzerlerinde bulunan iPhone ve Redmi marka telefonların Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı 2 kişi daha tespit edildiğini ifade ederek, bu kişiler hakkında tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında 8 ifade alındığını, 10 adet kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntülerin inceleneceğini açıkladı. Polis, alınması gereken başka ifadeler de bulunduğunu ifade ederek zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin ifadelerinde tehdit edildikleri için bu işi yaptıklarını, hatta tüm galerideki araçları yakmaları yönünde talimat almalarına rağmen sadece bir aracı yaktıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.