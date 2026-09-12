Girne’de faaliyet gösteren bir elektronik mağazasında satılan ürünlerin bedellerinin farklı hesaplara aktarılarak tahsil edildiği iddiasıyla tutuklanan iki kişi, “Müstahdem tarafından sirkat” ve “Sahte evrak düzenleme” suçlamalarıyla dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Soruşturmanın derinleşmesiyle tespit edilen meblağın 117 bin TL’ye yükseldiği belirtildi.

Girne Özel Soruşturmalarda görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, isminin baş harfleri İ.H.İ. ve B.A.S.’nin, 7 Eylül tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı.

2 BİN TL’LİK ŞÜPHE, 117 BİN TL’YE ULAŞTI

Polisin ilk incelemesinde iş yerine teslim edilmeyen miktarın yaklaşık 2 bin TL olduğu tespit edilirken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte rakamın 117 bin TL’ye yükseldiği belirlendi.

Polis, zanlıların evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda POS cihazları ve faturalar tespit etti. Ayrıca zanlı İ.H.İ.’nin evinde, eşi adına düzenlenmiş ve sahte olduğuna inanılan 30 adet fatura bulunduğu belirtildi.

19 KAMERA İNCELENİYOR

Polis, zanlıların Ağustos 2026 içerisinde elektronik mağazasında satılan ürünlerin bedellerini farklı hesaplara yönlendirerek tahsil ettiklerinin iddia edildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 6 kişiden ifade alındığını kaydeden Polis, iş yerine ait 19 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını belirtti.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan ön incelemelerde ise suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen mesajlaşmaların tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

“MEBLAĞ DAHA DA ARTABİLİR”

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Polis, incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte tespit edilen meblağın daha da artabileceğine dikkat çekti.

Polis, soruşturmanın selameti açısından her iki zanlının da 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, işlenen suçların ciddiyetine de değinerek, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla her iki zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.