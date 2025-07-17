Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Stefanu ile Katar’ın Güney Kıbrıs büyükelçisi Yousef Sultan Laram arasında dün gerçekleşen görüşmenin gündeminde Güney Kıbrıs-Katar ilişkileri yanı sıra iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası meselelerin bulunduğunu yazdı.

Haberde uluslararası durumla ilgili olarak uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine ve insan haklarına saygı duyulması gerektiğine işaret edildiği ve çifte standart uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.

Stefanu’nun Katar büyükelçisini Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak New York’ta gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili olarak AKEL’in Kıbrıs sorunundaki tezleri hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, Stefanu’nun müzakere kazanımları korunarak ve Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşılması hedefiyle, sürecin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının gerektiğini vurguladığını ekledi.