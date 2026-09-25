KKTC plakalı aracında 4 İngiliz vatandaşı yolcusu ile Derinya kara kapısından Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk’e, yolcu bavullarında KKTC’den satın alınmış sigara bulunması üzerine Rum Gümrük makamlarınca ağır ceza kesildiği haber verildi.

Alithia’nın “Kıbrıslı Türke Ağır Ceza… 47 Karton Gümrüğü Ödenmemiş Sigara İle Yakalandı” başlıklı haberine göre 23 Eylül’de meydana gelen olayda, KKTC plakalı araçtaki 4 yolcunun bavullarında yapılan aramada 47 karton sigara, 1.5 kilo ağırlığında sarma sigara tütünü bulundu. Sigara ve tütünlere el konuldu.

Gazete araçtakilerin tamamının tutuklandığını ancak toplam 3 bin 500 euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldığını yazdı.