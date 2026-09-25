Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, “altın vize” programının, Schengen Bölgesine katılım ışığında, katılaştırılacağını açıkladı.

Haravgi gazetesi “Schengen Işığında “Altın Vize” Katılaştırılıyor” başlıklı haberinde Göç Müsteşarı Yoannidis’in, Sayıştay’ın, göç yönetimine ilişkin raporun ele alındığı Meclis Kamu Harcamalarını İzleme ve Kontrol Etme Komitesi toplantısında yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

“Altın vize” yabancı yatırımlara gayrimenkul veya ekonomik yatırımlar karşılığında daimi oturum izni sağlayan programdır.

Habere göre Yoannidis yaptığı açıklamada, son iki yılda bin 500 “altın vizenin” verildiğini, bununla birlikte 2013 yılından itibaren verilen yatırım karşılığı pasaportlardan yaklaşık 12 bin tanesinin, kriterlere uyduklarının devam edip etmediğinin kontrolünün sıkı bir şekilde yapılmakta olduğunu ifade etti.

Yoannidis, üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a girişlerinden çıkışına kadar takip edecek bilgi sisteminin oluşturulmasının da gelişim halinde olduğunu belirtti.

Sayıştaylığa ait 2021-2023 yılı verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’a yasal olarak giriş yapan üçüncü ülke vatandaşı yaklaşık 290 bin kişinin, mevcut verilerde çıkışlarının görülmediğine dikkati çekti.

Yoannidis bu yöndeki olguların artık değiştiğini, başka bakanlıklarla bilgi sistemleri arasında bağlantı sağlandığını ayrıca yeni sistemin de gelecek mart ayında kurulmasının beklendiğini ifade etti.

Siyasi sığınma verilerden de bahseden Yoanndis, bu yöndeki başvuruların azaldığını, müsteşarlığın kurulduğu zamanlardan bu yana 24 binden, 12 bin 500’e düştüğünü söyledi.

Yoannidis, Suriyelilerle ilgili olarak, Aralık 2024’ten bugüne kadar 6 bin 100’den fazla başvurunun ya geri çekildiğini, ya da iptal edildiğini, yaklaşık 5 bin 500 Suriyelinin de ülkesine geri döndüğünü açıkladı.